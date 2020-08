A Sant'Anna di Vinadio si presente il libro su Lidio Giraudi, l'ultimo randiere, l'ultimo custode del santuario più alto d’Europa

Un libro che racconta con parole e fotografie la storia di Lidio Giraudo, l’ultimo randiere del Santuario di Sant’Anna di Vinadio.

Questo è "La Casa del Randiere", volume pubblicato lo scorso maggio dalla casa editrice Primalpe. L’opera, con testi di Cristina Giraudo, figlia di Lidio, e Marco Giraudo e scatti di Alma Giraudo, verrà presentata nel chiostro del Santuario di Sant’Anna di Vinadio lunedì 24 agosto alle ore 14.

All’incontro, organizzato nell’ambito del progetto Sant’Anna. Un Santuario, mille percorsi, parteciperanno gli autori.



L’evento sarà anche l’occasione per presentare lo stato del progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Casa del Randiere che ha preso il via la scorsa estate con l’obiettivo di restaurare l’edificio che fino al 2006 ospitò la figura del randiere, custode fisso del santuario del santuario più alto d’Europa, che aveva il compito di "curare la manutenzione degli edifici, fornire viveri ai viandanti e accompagnarli in caso di maltempo, riassettare le strade, suonare la campana dell’Ave Maria, provvedere al fieno su cui i pellegrini possano dormire".

Nel 1954 questa mansione fu affidata alla famiglia Giraudo di Beguda, frazione di Borgo San Dalmazzo, composta dai genitori Giorgio e Maddalena e dai figli Gino, Lidio e Irma. Dal 1961 al 2006, anno della sua morte, Lidio fu l’ultimo randiere del Santuario.

Nel libro "La Casa del Randiere" Marco Giraudo e Cristina Giraudo hanno raccolto numerose voci che vanno a comporre il ritratto di questa figura dall’antica e fiera dignità mista a tenerezza che non appare mai tra i personaggi.

Al termine del progetto di recupero la Casa del Randiere diventerà una sala multifunzionale a disposizione dei numerosi gruppi che frequentano ogni estate il Santuario e un ambiente museale che narrerà le storie e i personaggi legati ai percorsi devozionali, spirituali, storici ed escursionistici di Sant’Anna.



In occasione della presentazione del libro, che in caso di maltempo si svolgerà all’interno della chiesa, sarà possibile acquistare il volume; il ricavato della vendita sarà devoluto a una missione in America Latina.



Info: https://www.facebook.com/PercorsiSantuarioSantAnna