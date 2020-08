Chiusa di Pesio inaugura il giardino della biblioteca

Giovedì 6 agosto, alle 21, si terrà l’inaugurazione del giardino della Biblioteca Ezio Alberione di Chiusa di Pesio, realizzato dal Comune con il contributo della Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi.

Durante la serata, alla presenza delle autorità e delle istituzioni locali, Niccolò Agliardi, il poliedrico cantautore e compositore milanese presenterà “Per un po’ – Storia di un amore possibile” (edizioni Salani).

Nel suo ultimo romanzo Agliardi, che ha scritto le musiche della fortunata serie tv “Braccialetti rossi”, racconta la storia vera, intima e commovente dell’affido che l’ha coinvolto in prima persona.

Federico, diciotto anni, ha un destino ma non una destinazione. Niccolò ha da poco superato i quaranta e ha deciso di provare a essere lui quella destinazione, scommettendo su una nuova pagina della sua vita.

Perché alla fine del corso preparatorio, proprio lui, single e con nemmeno una convivenza all’orizzonte, è stato dichiarato idoneo per diventare genitore affidatario del ragazzo, che ha alle spalle già diversi tentativi di affido falliti ed è convinto che Rimini sia la capitale d’Italia perché lì abita la sua mamma. Un giorno di primavera Federico – che diventa subito Fede, poi Ciccio, poi Chicco e infine Johnny – entra per la prima volta nella sua nuova casa.

Non c’è solo un soppalco da sistemare e un adolescente segnato dall’abbandono tra le mura (e nella vita) di Niccolò. Si moltiplicano i piatti da lavare, il disordine, le tre sveglie che suonano all’alba, le ansie. Ma si moltiplicano anche le risate, diastole e sistole di un cuore che aveva una quota di bene da dare, senza sapere a chi. “Per un po’” è la storia commovente, intima, epica di un genitore e un figlio prestati all’affido, per cui non esiste nessun manuale.

Niccolò e Federico sono come pezzi spaiati che provano a combaciare per formare un puzzle a cui mancherà sempre un tassello, ma questo non impedirà al disegno di essere completato e alla storia di essere narrata, almeno per un po’. Dal racconto è nata anche la canzone Johnny, singolo e video di lancio della raccolta antologica Resto.

Nel corso dell’appuntamento, sarà presente la Banda Musicale Guido Vallauri di Chiusa di Pesio e la libreria Confabula di Mondovì. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di indossare la mascherina.

Per maggiori informazioni: 0171.735514.