"Emozioni nelle Valli Occitane": un’estate in cammino per bambini e ragazzi, alla scoperta delle Terre Alte

La Rete del Buon Cammino, con il sostegno del Comune di Cuneo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha lanciato l’iniziativa “Emozioni nelle Valli Occitane” rivolta a bambini e ragazzi dai 6 anni in su dei centri estivi che fanno parte della co-progettazione “Tempo Estate 2020” promossa dal Comune di Cuneo.

Da qualche settimana i centri estivi di Cuneo hanno iniziato a distribuire i buoni per partecipare gratuitamente a una serie di escursioni della Compagnia del Buon Cammino che si svolgeranno tra settembre e novembre.

Il buono consente a tutta la famiglia di partecipare, e di prelevare gratuitamente un Cavagnin presso i presidi che hanno aderito al Take Away delle Valli Occitane.

In pratica: prima di partire per l’escursione si sceglie il presidio, si prenota, e il giorno della camminata si passa a ritirare il proprio Cavagnin, un lunch-box con i prodotti delle valli.

Le camminate si svolgeranno nelle valli Stura, Grana, Maira e Varaita. La prima sarà domenica 5 settembre, l’ultima il 22 novembre.

Ogni attività prevede una camminata su sentieri sterrati in contesti ambientali di pregio, prevalentemente nei boschi o in alta montagna. Brevi passeggiate in compagnia di una guida ambientale della Regione Piemonte, incentrate su un tema che riguarda la storia, la cultura o l’economia locale delle località di volta in volta toccate. Durante l’escursione gli accompagnatori coinvolgeranno i partecipanti dando nozioni sui luoghi e sugli argomenti di interesse che li riguardano.

L’iniziativa, finanziata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è pensata per ampliare l’offerta di attività all’aria aperta per bambini e ragazzi, dopo quattro mesi di lockdown e in un’estate in cui anche gli Estate Ragazzi si trovano in difficoltà nella gestione delle attività. Abbiamo pensato al loro bisogno di socialità e abbiamo deciso di sfruttare questa occasione per far conoscere a loro e alle loro famiglie le bellezze a due passi da casa.

Franca Giordano, assessore della città di Cuneo ai Servizi educativi e scolastici e alla Iniziative del benessere: "Crediamo fortemente nel sostegno a iniziative che mettono al centro la montagna e le attività che la popolano. Si tratta di una ricchezza straordinaria che soprattutto in questo momento ha bisogno di tutto il nostro appoggio».

L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi e alle loro famiglie: "È importante far conoscere ai bambini la montagna, la sua cultura e le molte opportunità che offre: non è il caso di andare in vacanza lontano per riempirsi gli occhi di bellezza".

Cos’è il Cavagnin? Il take-away delle valli occitane. In quaranta presìdi delle valli Stura, Grana, Maira e Varaita puoi scegliere Lou Piciot Cavagnin (7 euro) e Lou Grand Cavagnin (10/12 euro): scegli il menu, telefoni, passi a ritirarlo e lo consumi in montagna dove preferisci. Dentro ci sono i piatti e i prodotti caratteristici del menu di quel presidio, ma confezionati e pronti da portare via.

Cos’è la Rete del Buon Cammino? Un gruppo di imprenditori, associazioni, enti e Comuni delle quattro valli alleati per un turismo all’aria aperta lento e sostenibile. La filosofia che unisce tutti i partecipanti: il turismo deve essere consapevole, mai invasivo, sempre a misura d’uomo, fatto di esperienze nuove e di contatto con realtà ambientali e sociali diverse.

Info: www.facebook.com/loucavagnin | www.compagniadelbuoncammino.it