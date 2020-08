La Corale “Due Torri-Monica Tarditi” in concerto ai 2500 metri dei Laghi Blu, in alta Val Varaita

Una trasferta veramente splendida per la Corale Due Torri-Monica Tarditi di San Michele Mondovì.

Domenica 2 agosto la formazione diretta dal maestro Daniele Bouchard ha infatti animato la Santa Messa alla Madonnina dei Laghi Blu di Pontechianale, in Valle Varaita: un tradizionale appuntamento che si rinnova dal 1970, e che quest’anno ha così raggiunto un prezioso anniversario, il cinquantesimo.

La corale ha affrontato il cammino sul sentiero in partenza da Chianale, per partecipare poi alla messa e successivamente esibirsi in un concerto pomeridiano, con i brani del repertorio tratti dalla tradizione popolare, molto apprezzati dalle numerose persone radunatesi ai bordi del lago.

Una giornata fantastica, a stretto contatto con le meraviglie delle nostre montagne: migliore ripresa, dopo il forzato stop dovuto all’emergenza sanitaria, non poteva esserci.