Mondovì scopre i ‘Doi Paset’ per le vie del centro storico

La Città è di tutti, la manifestazione è gratuita. Passano gli anni ma non il claim dell’associazione ‘La Funicolare’ che, dopo aver proposto le aperture serali dei negozi nel centro commerciale naturale di Mondovì per il mese di luglio, rilancia. ‘Aspettando i Doi Pass’ diventa ‘Doi Paset’.

"Non lunghe falcate ma primi, piccoli e cauti passi verso la normalità": così Mattia Germone, presidente dell’Associazione, etichetta l’evento.

Musica, spettacoli comici, intrattenimenti e shopping serale nel centro storico di Mondovì Breo: non concerti ed intrattenimenti diffusi ma aree dedicate e controllate dedicate agli spettacoli, con posti limitati e rispetto delle norme di sicurezza e di contrasto al ‘Covid 19’.



"Abbiamo dato forma e sostanza al desiderio dei commercianti monregalesi - continua Germone -, baluardi nei giorni di lockdown, con attività aperte e servizi in evoluzione in favore dalla cittadinanza, ed oggi coraggiosi attori nella ripartenza. Sempre con pieno rispetto dei sacrifici fatti. Vogliamo ripartire, il centro storico della nostra Città deve tornare ad animarsi, con ordine e compostezza, luogo al centro del desiderio comune di socializzazione".

Il Direttivo de ‘La Funicolare’ ha scelto il sorriso come tema delle serate di mercoledì 5 e 12 agosto. In entrambe le date, infatti, il compito di ‘far ridere con gusto’, è affidato ad una variegata coppia torinese di cabarettisti: Marco Guarena e Giampiero Perone, cresciuti artisticamente sotto la Mole e reduci dai successi di Zelig e Colorado.

Il primo appuntamento, in programma nella serata di mercoledì 5 agosto, vedrà salire sul palcoscenico di piazza Santa Maria Maggiore Guarena, monologhista, presentatore ed autore, che indosserà i panni del famoso televenditore di video hard della 'Ninfopoint e non solo” e interpreterà la madre più famosa della storia Maria di Nazareth.

L’eclettico Perone, invece, sarà protagonista nella serata di mercoledì 12 agosto: artista di lungo corso, deve il suo successo alle cinque edizioni di Colorado e ai numerosi e versatili personaggi contemporanei interpretati.

Tra i più famosi e mitici c’è l’incredibile Principe Azzurro Cacca, Bill Gates, il Cow Boy, Romeo Pastura, una carrellata di personaggi portati in scena con intelligenza e grande abilità recitativa.

Tra gli eventi in cartello i concerti delle band di Sara Ghiglia & E.P.Centro, grandi successi italiani e non in chiave jazz, funky e blues, e Paolo Tarolli, un tuffo nel cantautorato italiano. Entrambe le serate prevedono la partecipazione del caricaturista Bruno Falcetti. Infine, l’arrivo del selfie box in piazzetta Comino e, per i bambini, ritorna l’imperdibile appuntamento con i gonfiabili del Garden.