Valcasotto, sì alla festa patronale ma senza la tradizionale polentata

Domenica 23 agosto si terrà, nella chiesa parrocchiale di Valcasotto, la celebrazione religiosa in onore del patrono San Ludovico, al secolo Luigi IX sovrano di Francia.

La Santa Messa vedrà la presenza del vescovo, monsignor Egidio Miragoli, che farà così sentire la propria vicinanza nel giorno più importante per la comunità locale.

L’associazione Amici di Valcasotto, che da anni propone eventi legati alla storia e alla cultura enogastronomica locale, ha reso in via ufficiale la propria intenzione di cancellare le manifestazioni solitamente in programma.

Alla funzione, quindi, non farà seguito la consueta Sagra della polenta saracena che da decenni attira centinaia di appassionati.

“La proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre ci ha fatto definitivamente capire che quest’estate non sarebbe stato possibile proporre manifestazioni, soprattutto dal carattere enogastronomico come le nostre - ha spiegato il presidente Alessandro Briatore -. Spiace vedere sospesa una tradizione decennale ma speriamo il sacrificio di oggi possa servire a impedire un’ulteriore diffusione del virus e quindi a farci tornare al più presto a quel senso di comunione e condivisione di cui tutti abbiamo bisogno.

Sarà comunque una giornata da ricordare per i nostri parrocchiani e ringraziamo sin da ora il vescovo per la sua vicinanza e disponibilità”.

Intanto il borgo si prepara ad accogliere il concerto di Ferragosto e l’associazione metterà a disposizione alcuni dei suoi volontari per il coordinamento della logistica.