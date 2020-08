A tu per tu con Aladar del Rifugio Pagarì "Nessun cane quassù perché spaventa le specie protette: pernici bianche e galli forcelli" (VIDEO)

E' situato a 2650 metri di altitudine, in una zona di rara bellezza, al termine della valle del Muraion, sotto le cime della Maledia (3061 metri) del Peirabroc (2940 metri) e del Caïre del Muraion (2972 metri).

Dopo aver raccontato dei presidi alpini delle nostre montagne cuneesi, scegliendone almeno uno per ogni Valle, questa volta tocca al rifugio più lontano, il "Federici Marchesini", meglio conosciuto come "Pagarì".

Nel 2007, inoltre, il Pagarì è divenuto un microbirrificio con produzione in loco della "pagarina", ottenendo il marchio Ecolabel UE.

Sveglia alle 4,30 per raggiungere in auto San Giacomo di Entracque, in Valle Gesso, ed iniziare a percorrere a piedi il sentiero verso il Pagarì. Un percorso fluido a tratti più interessante ed impegnativo all'interno del Parco Naturale delle Alpi Marittime con panorama mozzafiato e specie protette di flora e fauna tipicamente alpina.

Gli animali selvatici hanno paura dell’uomo così come dei cani e la nostra presenza potrebbe terrorizzarli.

Anche se i nostri cani sono buoni e ubbidienti, spesso l’istinto può spingerli a rincorrere, e in taluni casi, persino uccidere gli animali selvatici.