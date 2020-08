Asti-Cuneo, Bergesio e Gastaldi (Lega) "Ripresa lavori buona notizia, ora vigileremo"

"L'Asti- Cuneo è un'opera indispensabile non solo per il Piemonte, ma per il Paese e la ripresa dei lavori, dopo otto anni di cantieri fermi, è davvero una bella notizia.



Con il completamento dell'autostrada, al cui sblocco dei lavori la Lega Salvini premier ha contribuito in maniera decisiva, viene così colmato un ritardo di oltre trent'anni.

Ora vigileremo affinchè la ditta rispetti il cronoprogramma per recuperare il tempo perso e consegnare ai cittadini e alle oltre 80mila imprese della Provincia di Cuneo, un'opera strategica per lo sviluppo economico del territorio".

Lo scrivono in una nota i parlamentari cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.