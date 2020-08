I consiglieri cuneesi della Lega: "Via ai lavori dell’Asti-Cuneo, ecco l’altra velocità di una giunta a trazione leghista"

Questa mattina è stato consegnato alla ditta costruttrice il cantiere per la realizzazione del lotto dell’autostrada Asti-Cuneo che va da Alba a Verduno.

Un punto di svolta atteso da oltre trent’anni che permetterà di partire immediatamente con i lavori preliminari all’avvio del cantiere vero e proprio.

“Una buona notizia attesa da troppo tempo ma che testimonia ancora una volta “l’altra velocità” che questa giunta regionale a trazione leghista ha impresso al nostro Piemonte – dichiarano Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, consiglieri regionale della Lega entrambi eletti nella Granda -. Finalmente è stata imposta l’accelerazione che un’opera tanto importante meritava: non a caso, tra i nostri primi atti avevamo presentato un’interrogazione in consiglio regionale per avere un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori.

Ora avanti con i cantieri per consegnare ai nostri territori un’opera attesa da trent’anni.

E avanti anche con la viabilità complementare e con gli interventi sul tunnel del Tenda, infrastrutture fondamenti per far uscire la provincia Granda da un isolamento che l’affligge da troppo tempo”.