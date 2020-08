Fossano: da Comune e Regione oltre 180mila euro per la ripartenza delle scuole post-Covid

Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Fossano per la ripartenza delle scuole dopo l'emergenza Covid-19.

Nel corso del Consiglio comunale del 30 luglio, l'assessore all'Istruzione Donatella Rattalino ha evidenziato quelle che sono state le mosse dell'Amministrazione Tallone fino ad oggi.

“Siamo partiti già da giugno con i primi incontri e i primi tavoli sia comunali che provinciali con i dirigenti scolastici a seguito dei quali con il sindaco Dario Tallone e la Giunta abbiamo cercato di individuare quelli che fossero gli interventi più urgenti su cui potessimo intervenire con variazioni urgenti”.

In modo particolare sono stati portati in variazione, presentata dall'assessore Lamberti, 39mila euro di rimborsi alle famiglie per servizi scolastici non usufruiti a causa del Covid-19, 90mila euro per l'acquisto di arredi per le scuole elementari per la ripartenza post covid, 59mila euro come misura straordinaria per asili nido che arrivano da contributi straordinari della regione Piemonte (49mila euro + 10mila trasferibili all'azienda speciale multiservizi).