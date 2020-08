Volley A2/F: Vacanze terminate per il Puma! La Lpm Bam Mondovì domani inizia la preparazione in vista del prossimo campionato

Il Puma scalpita ed ha tanta voglia di mettersi a lavoro in vista della prossima stagione. Domani, infatti, per la Lpm Bam Mondovì scatta ufficialmente la preparazione. Per giovedì, invece, è prevista la presentazione alla stampa nella cornice dell'Hotel Commercio di Roccaforte Mondovì. Sarà comunque una presentazione insolita, visto che non potrà contare sulla presenza dei tifosi del Puma a causa dei rigidi protocolli anti Covid-19.

Nelle ultime ore la squadra e lo staff tecnico hanno raggiunto Mondovì. Non è ancora arrivata in Italia, invece, la banda Leah Hardeman, bloccata negli Stati Uniti a causa di problemi burocratici. Problemi comprensibili e dovuti soprattutto alla critica situazione provocata dal coronavirus. La Lpm, tuttavia, spera di poter abbracciare la forte schiacciatrice di Atlanta dopo ferragosto, anche se al suo arrivo in Italia Leah dovrà probabilmente osservare un periodo di quarantena. La segreteria della Lpm è costantemente a lavoro per cercare di stringere i tempi e consentire alla nuova schiacciatrice del Puma di raggiungere quanto prima Mondovì. Ecco il comunicato apparso sul sito della Lpm:

Manca ormai pochissimo all’avvio della preparazione della LPM BAM Mondovì: il giorno della ripresa è fissato per mercoledì 5 agosto, al PalaManera.

Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse e dovranno seguire le rigide linee guida della Fipav.

Questa “nuova normalità” non permette ovviamente di organizzare la consueta “festa di inizio stagione”, alla presenza “in massa” di tifosi ed affezionati. Squadra e staff della LPM BAM Mondovì si ritroveranno, giovedì 6, per un momento conviviale insieme ad una stretta rappresentativa di autorità e sponsor all’Hotel Commercio di Norea, per dare il via al quinto campionato consecutivo in Serie A2. Con l’occasione, la nuova formazione sarà inoltre presentata alla stampa. Per far sentire vicini i tanti appassionati rossoblu, non mancheranno inoltre interviste e video, che saranno pubblicati sui canali social della società monregalese.

“Naturalmente il nostro desiderio è quello di poter far incontrare le nuove atlete ai nostri tifosi, alle giovani pumine e a tutta la nostra Città.” - dichiara Alessandra Fissolo, presidente dell’LPM pallavolo Mondovì - “Al momento non è possibile farlo “tradizionalmente”, ma cercheremo di far sentire “vicini” tutti i nostri appassionati, grazie ai social ed alla preziosa collaborazione dei media, che ci seguono sempre. Questo inizio stagione è senza dubbio diverso dai precedenti, ma vogliamo comunque far sapere che l’LPM BAM Mondovì è pronta e che ognuno di noi non vede l’ora di ripartire e di tornare in campo!”