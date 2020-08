Il Cuneo Volley consolida la partnership con Generali

Si consolida ulteriormente la partnership tra il Club di pallavolo maschile cuneese e l’Agenzia Generali Cuneo di Cavallo, Parola e Lavigna.

La collaborazione tra le due realtà, probabilmente la più longeva tra il Cuneo Volley e uno sponsor, ha come principale fondamento l’attenzione e la valorizzazione del territorio.

"È ormai consolidata la nostra vicinanza al Cuneo Volley, tutti e tre crediamo fortemente nel solido e ambizioso progetto della pallavolo cuneese. L’Agenzia Generali di Cuneo sarà vicina alla squadra che ha saputo dimostrare serietà e ambizione, dando rilievo alla città di Cuneo. Per noi è motivo di orgoglio che i ragazzi indossino il nostro marchio su tutto il territorio italiano" commentano gli agenti Aurelio Cavallo, Claudio Parola e Luigi Lavigna.

Generali Italia, Agenzia Generale di Cuneo è al fianco dei cuneesi dal 1861, dando molto più di un servizio. Gli agenti e i dipendenti conoscono le persone e sono diventati per loro un punto di riferimento nella consulenza assicurativa. Presso la sede di in Via Cascina Colombaro n.34 a Cuneo e le 9 subagenzie sul territorio provinciale, 51 professionisti tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali, si impegnano ogni giorno per proteggere la vita dei propri clienti, le persone che amano e il tuo loro futuro.