Frutta, l'appello di Coldiretti Cuneo: "Qualità al centro, basta guerre di prezzi!"

Salgono i prezzi della frutta, ma solo nel carrello della spesa. La Granda conferma il trend nazionale (+8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) mentre continuano le speculazioni al ribasso nei campi che Coldiretti Cuneo denuncia da mesi. E se i prezzi si gonfiano, in alcuni supermercati fioccano le offerte che promettono convenienza ma rischiano di affossare la frutticoltura Made in Cuneo.

“ Il clima ha certamente contribuito al rialzo generalizzato dei prezzi, per via delle grandinate a macchia di leopardo che hanno danneggiato i raccolti, soprattutto a giugno, ma quel che è più grave – dichiara Roberto Moncalvo , Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – è il protrarsi delle speculazioni a danno dei frutticoltori. Da anni denunciamo il vergognoso sfruttamento che i produttori agricoli sono costretti a subire, lavorando sotto i costi di produzione con gravi diminuzioni di reddito che rendono insostenibile la situazione e incrinano la resilienza di un intero comparto, quello della frutta, centrale per l’economia agricola provinciale ”.

L’altra faccia della medaglia dell’aumento dei prezzi al consumo della frutta è rappresentata dalle offerte sottocosto che piovono su alcuni banchi della grande distribuzione: “Il rincorrersi di sconti e promozioni – spiega Moncalvo – è una trappola per i consumatori perché va a scapito della qualità, con una gara al ribasso che mette in ginocchio le imprese agricole. È proprio in annate particolarmente difficili come questa che occorre puntare tutto sulla qualità, piuttosto che su una convenienza solo apparente”.