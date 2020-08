Canale dà l’ultimo saluto a Fabiana. I funerali domani nella parrocchiale di San Vittore

Giunto l’atteso nulla del magistrato, sono stati fissati per il pomeriggio di domani, giovedì 6 agosto, i funerali di Fabiana Vecchi, la 36enne di Canale vittima del tragico incidente stradale verificatosi a Priocca nella prima serata di lunedì 3 agosto.

Ad annunciare le esequie la mamma Margherita col papà Graziano, la sorella Giorgia con Corrado e il compagno Mattia.

La cerimonia si svolgerà alle ore 15.30 nella parrocchiale di San Vittore, dove questa sera, mercoledì 5, a partire dalle ore 20.30 Fabiana verrà ricordata con una veglia di preghiera.

Per desiderio della famiglia non fiori, ma offerte per il santuario canalese del Mombirone.