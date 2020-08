Centri diurni per anziani non autosufficienti: c'è l'ok della Regione per la riattivazione

La Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Sanità ed al Welfare, ha approvato oggi la delibera che prevede la riattivazione delle strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti (Centri Diurni, Centri Diurni Integrati, Centri Diurni Alzheimer Autonomi e Centri Diurni Alzheimer Integrati), secondo criteri di gradualità, flessibilità organizzativa, tempestività, per garantire la massima tutela sanitaria agli anziani non autosufficienti, agli operatori ed a chi a vario titolo interagisce con questi servizi, quindi anche indirettamente ai famigliari/tutori.