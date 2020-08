Centro Cicogne di Racconigi: le star del momento, giovani cicogne e piccoli di "mestolone"

Aggiornamenti dal Centro Cicogne di Racconigi.

Le giovani cicogne, riconoscibili per becco e zampe scure, sono ormai pronte a volare. La foto che le ritrae è di Filippo Marmo.

Durante il giorno vagano per prati e zone umide, mentre la sera tornano ancora tutte sui nodi, prima di partire definitivamente per la migrazione.

"Sperano ancora in un pasto da parte dei genitori - spiega la veterinaria del Centro Gabriella Vaschetti - che tra poco smetteranno di fornire".

Partiranno tra pochi giorni, dopo aver imparato a volare da metà luglio. "Si dirigeranno verso il Nord Africa, per passare i mesi più freddi, ma dato il clima molo caldo di questi tempi potrebbero fermarsi anche in Spagna, senza proseguire per le terre africane.

Sempre per le condizioni meteo è stata un annata prolifica, spiega la veterinaria "per la prima volta, dopo anni, il mese di aprile è stato poco piovoso e freddo. Ciò ha favorito la sopravvivenza che molti cicognotti, che nascono in questo mese e sono completamenti “implumi” esposti nei nidi alle intemperie e al freddo".

Sempre dal Centro cicogne di Racconigi, Centro Lipu e Cras, ecco le star di questi giorni: mamma Mestolone con i 9 piccoli. (Foto di Filippo Marmo).

La specie è ritornata nidificante nella zona umida di Racconigi dopo un ultimo tentativo in Piemonte nel 1981. "Il ritorno conferma l'importanza delle zone umide per la fauna selvatica, anche se piccole e frammentate" sottolinea Gabriella Vaschetti.

Il Centro Cicogne è aperto alle visite dal martedì alla domenica, lunedì chiuso.