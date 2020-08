Bot e bitcoin: l'intelligenza artificiale al servizio del trading

L’introduzione dei robot algoritmici ha apportato un cambiamento significativo nel settore del trading di bitcoin. La qualità degli investimenti effettuati dipende sempre dal modo in cui i robot vengono utilizzati, ma certo è che essi offrono un prezioso aiuto a chi vuole cimentarsi in operazione in grado di aumentare il capitale disponibile. In altri termini, i software sono molto utili, ma a fare la differenza sono soprattutto il livello di rischio che si è disposti a correre e l’intuito del singolo trader.

Guida alla programmazione del bot

Questo vuol dire che il bot può essere programmato in modo che vengano acquistate o vendute monete digitali al di sopra di un certo limite o al di sotto di una determinata soglia. Come si vede, è comunque il trader ad assumersi il rischio quando decide di non accontentarsi di un minimo profitto ma di andare oltre, nella speranza di guadagnare ancora di più. Ma, appunto, anche con il pericolo di andare incontro a delle perdite. Gli input di ciascun investitore sono quelli che definiscono le azioni dei robot, che in qualsiasi caso offrono un prezioso sostegno non solo tramite l’analisi dei dati, ma anche fornendo suggerimenti ricavati dai dati raccolti.

Bitcoin Evolution: un software di trading automatico di successo

Bitcoin Evolution è uno degli strumenti più utili per fare trading con le valute digitali e ottenere profitti tali da conquistarsi una completa libertà finanziaria. Se leggi la recensione completa di questo software potrai saperne di più: ciò che conta, comunque, è che il suo algoritmo è stato studiato e sviluppato per essere in grado di analizzare i mercati delle valute digitali e identificare le occasioni di trading più redditizie in modo preciso e veloce. Il software, poi, apre le negoziazioni in automatico, senza che vi sia la necessità di un intervento umano. Bitcoin Evolution semplifica in misura consistente il trading di monete digitali ed è adatto sia ai professionisti che ai principianti. I vantaggi offerti da questo strumento sono numerosi, a cominciare dalla capacità di prevedere in quale direzione andrà in mercato con un anticipo di un centesimo di secondo. A progettare il programma è stato uno staff di esperti e tecnici specializzati in ambito finanziario, che si sono concentrati sulla ricerca della massima velocità e della precisione.

I robot per il trading delle monete virtuali

Nel novero dei robot dedicati al trading delle valute digitali ci sono i software che sono già stati programmati da altri operatori e che sono consigliati ai neofiti. Coloro che si avvicinano per la prima volta a questo settore ma sono del tutto digiuni di competenza e di esperienza in materia di investimenti possono fare affidamento su tali strumenti per vedere soddisfatte le proprie esigenze. Ciò non toglie che sia sempre opportuno acquisire le necessarie informazioni per non correre troppi rischi. Una soluzione alternativa che si può prendere in considerazione è quella di programmare il robot in prima persona: è evidente, però, che per percorrere questa strada è necessario avere una conoscenza approfondita del settore delle valute virtuali.

I vantaggi offerti dai robot

Non è difficile intuire i benefici che derivano dal ricorso ai robot per le monete digitali. Essi sono in grado di scandagliare il mercato senza soluzione di continuità, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, a differenza di quel che può fare il più bravo dei trader. Ciò è molto importante soprattutto perché il mercato finanziario dei bitcoin non conosce soste. Anche la quantità di dati che possono essere analizzati è decisamente superiore a quella che può elaborare un essere umano. Nel campo delle transazioni finanziarie i robot di trading automatico esistono già da lungo tempo, ma nel settore dei bitcoin essi hanno preso piede da poco. La componente umana resta indispensabile perché i bot devono comunque essere programmati, ed è il singolo investitore a fornire tutte le coordinate del caso.