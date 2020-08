Il Comune di Saluzzo applica uno "sconto" del 25% su IMU e costi di monetizzazioni

Imu sulle aree residenziali fabbricabili di Saluzzo e costi di monetizzazione ridotti del 25 per cento.

Il Comune di Saluzzo ha appena completato un’operazione di riallineamento dei valori di riferimento per il calcolo dell’Imposta municipale propria con quelli di mercato, attraverso un’attenta analisi delle compravendite avvenute in città negli ultimi anni.

"E’ stata un’operazione portata avanti – dice il vicesindaco e assessore al Bilancio Franco Demaria – dai funzionari degli uffici Tributi e Urbanistica del municipio.

Con loro avevamo notato che, in alcuni casi, i valori di riferimento per stabilire l’Imu non erano più in linea con l’andamento del mercato edilizio che ha subito un rallentamento in tutta Italia.

C’è stata una verifica puntuale di questa ipotesi ed è arrivata la conferma.

Così, con una delibera della Giunta comunale abbiamo provveduto ad abbassare del 25 per cento il valore di riferimento per l’imposta sugli immobili e da questo consegue che per terreni fabbricabili da quest’anno verrà ridotto l’importo di un quarto.

Non volevamo, infatti, che i nostri valori fossero incoerenti con quanto avviene nel settore edilizio e nelle trattative tra privati".

Le verifiche effettuate dall’Ufficio tributi hanno permesso di stabilire che, in media, i valori con cui venivano concluse le compravendite nelle aree fabbricabili residenziali, erano più bassi rispetto a quanto era stato stabilito in occasione dell’approvazione del Piano regolatore, nel 2009.

Il lavoro di indagine ha anche consentito di accertare che i valori per i comparti produttivie commerciali sono ancora attuali e, infatti, non sono stati modificati.Il dato dell’Imu è determinante anche per stabilire i costi delle monetizzazioni, cioè le somme che si devono pagare quando si effettua un intervento edilizio in cui non è possibile realizzare parcheggi o aree verdi collegate, a servizio della collettività.

Infatti, si calcola sommando il 20 per cento al valore Imu del comparto.

"Grazie a questa decisione della Giunta - aggiunge il sindaco Mauro Calderoni – a partire da quest’anno, il 2020, tutti i proprietari di terreni edificabili residenziali e chiunque farà un intervento in un comparto prevalentemente residenziale, avrà una riduzione del 25 per cento rispetto a quanto ha pagato fino al 2019".

Secondo le stime dell’ufficio Ragioneria del Comune di Saluzzo, questo “sconto” sull’Imu porterà minori entrate per circa 140-150 mila euro, mentre è stato previsto che i minori costi delle monetizzazioni dovrebbero essere compensati da un numero maggiore di interventi, conseguenti a questa azione di stimolo.