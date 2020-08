A Mondovì il Covid non ferma il Circondata Festival: in città teatro di strada, circo e arti performative

Anche in questa estate in cui l’organizzazione di eventi dal vivo presenta diverse difficoltà, l’Associazione L’Albero del Macramè è riuscita ad organizzare la terza edizione di Circondata, festival di teatro di strada, circo ed arti performative.

“Grazie al Comune di Mondovì che sostiene l’evento, grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie alla sinergia del lavoro di rete ormai consolidato sul territorio con l’associazione la Funicolare che ha accolto il Festival all’interno della 52° edizione della Mostra artigianato artistico; grazie alla collaborazione con il progetto Infinitum, che offre un prezzo scontato durante i giorni di Circondata attraverso un coupon inserito nei flyer della programmazione artistica, siamo riusciti, in qualità di organizzatori, a recuperare le mancate date di luglio e a organizzare la terza edizione del Festival Circondata" spiegano gli organizzatori.

Nei giorni 13, 14 e 15 agosto, per tre serate la meravigliosa cornice di piazza Maggiore si trasformerà in palco scenico a cielo aperto con tre importanti spettacoliche avranno inizio alle ore 21.30, il tutto all’insegna della sicurezza.

Sarà allestita una zona per contingentare il pubblico sfruttando le ampie gradinate in pietra su cui sarà garantito il distanziamento.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e si potrà prenotare il posto a sedere scrivendo all’ente organizzatore alla mail macrame.m@libero.it.

A esaurimento delle prenotazioni il pubblico che vorrà entrare nell’area spettatori lo potrà fare,per occupare gli eventuali posti rimasti liberi, effettuando il triage di sicurezza direttamente sul posto.

Circondata Festival è un evento in continua crescita e quest’anno ha avuto la capacità di adattarsi all’emergenza sanitaria in atto plasmandosi con un nuovo format per queste edizione speciale di agosto2020.

Sono comunque previste anche le consuete date autunnali nel Comune di Frabosa Soprana dove Circondata porterà artisti di fama internazionale nei giorni 17 e 18 ottobre, all’interno della storica Castagnata.

A Mondovì, a differenza delle edizioni passate, quest’anno all’interno del Festival non saranno presentigli ospiti delle Scuole di Circo di Firenze e Friburgo.

Quest’anno gli spettacoli si svolgeranno su un grande palco allestito di fronte ai portici sottani che ospiterà due grandi Compagnie di levatura internazionale e un nuovo collettivo che realizzerà una presentazione della nuova produzione realizzata nella residenza d’Artista Cascina Macramè attraverso il progetto Green Circus all’interno del Bando Residenze d’Artista promosso e sostenuto dalla Fondazione CRC.

Altra novità di quest’anno è l’apertura del Circondata info-point presso la ex cappella delle Umiliate in via Vasco 3, a pochi metri dall’arrivo del vagone della funicolare, in cui il pubblico potrà trovare tutte le informazioni relative alla programmazione del Festival.

Il locale, che si trova in una posizione strategica, utile alla logistica di Circondata, è stato concesso in comodato dal Comune di Mondovì all’Associazione L’Albero del Macramè fornendo un concreto aiuto per lo sviluppo artistico e culturale della città.

Questa terza edizione di Circondata Festival, in questa difficile estate2020,è la prova concreta che una visione condivisa attraverso un lavoro di rete che unisce le diverse forze promotrici di eventi, riesce a garantire alla città di Mondovì una continuità della programmazione artistica e culturale.