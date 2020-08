Cervere: tutto pronto all'Anima Festival per il concerto di Max Gazzè

All'Anfiteatro dell’Anima, immersi nella natura e sotto le stelle, un altro evento live voluto dai fratelli Chiarlo per questa edizione di un festival diventato appuntamento fisso dell’estate cuneese. Max Gazzè è stato il primo nome annunciato per l'edizione 2020.

“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

Il cantautore romano era stato tra i primi, a fine maggio, a dirsi pronto a ricominciare gli eventi live. Ha mantenuto la promessa: tra le varie tappe del suo tour, una sarà in Granda, su quel palco che ha stregato già decine di artisti. La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista.

Per tutte le info www.animafestival.it.

I concerti inizieranno alle 21.30. Ricordiamo che tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili sul sito www.animafestival.it.

Vista l'Emergenza Covid-19 attualmente in corso vi preghiamo di prestare attenzione alle seguenti regole:

- portare con se' ed utilizzare la mascherina;

- usare il gel lavamani che trovate all'interno dell'area concerti;

- evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt;

- per accedere all'area dell'Anfiteatro raccoglieremo (ai soli fini del Covid-19) il vostro nome e numero di telefono.

Siete pregati di scaricare e stampare il modulo da consegnare alla cassa per evitare code ed assembramenti. Potete scaricare il modulo direttamente da qui.