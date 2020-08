Lega Salvini Piemonte: “Scoperti altri due mattatoi islamici abusivi: e gli animalisti che dicono?”

“Lo abbiamo detto solo pochi giorni fa e purtroppo siamo costretti a ripeterci – è il commento di Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale - : viviamo nel XXI secolo e non nel medioevo. Una barbarie che non può essere giustificata da nessuna tradizione religiosa, tanto più in uno Stato di diritto che fa rispettare le proprie leggi. E a proposito ricordo che proprio la Lega aveva presentato una proposta di legge per vietare definitivamente le macellazioni rituali islamiche, che rappresentano solo un atroce tormento per gli animali. Strano che i talebani dell’animalismo, sempre pronti a salire sulle barricate per un intervento necessario come il contenimento dei cinghiali e degli altri ungulati, restino in silenzio, forse timorosi di urtare le sensibilità degli immigrati”.