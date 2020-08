Con una gita alla spiaggia dei cristalli lungo il Tanaro si è conclusa l'estate ragazzi a Santa Vittoria d'Alba

Iniziata il 29 giugno scorso grazie alla collaborazione con il Comune, A.S.D. Sportroero e Cinzano 91 che hanno messo a disposizione le attrezzature e gestita dall'Associazione Sole a mezzanotte (presente da 25 anni sul territorio che si occupa di promuovere attività sportive, creative e culturali) è stato un piacevole modo per offrire alle famiglie un aiuto prima delle ferie estive con una parvenza di normalità sociale per questi ragazzi, che tanto ne sentivano il bisogno dopo il periodo di chiusura forzata.

"Programmare queste giornate di svago, nonostante le difficoltà, era quest'anno particolarmente importante, perché i ragazzi sono quelli che hanno sofferto di più per le chiusure imposte a causa della pandemia - spiega il vice sindaco Adriana Della Valle - . È stato utile non solo per le famiglie, anche per riprendere i contatti sociali e le relazioni tra pari, fondamentali per la crescita dei ragazzi".