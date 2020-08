Volley, serie A1: "city tour" tra le strade del capoluogo per le ragazze del Bosca San Bernardo

Un giro per la città di Cuneo, specialmente nel centro storico, per conoscere i luoghi che il Bosca San Bernardo Cuneo Volley vive e rappresenta: nella mattinata di oggi (mercoledì 5 agosto) la squadra di serie A1 femminile della città capoluogo si è ritrovata in piazza Galimberti e ha realizzato il "city tour" guidata dall'assessore Luca Serale .

"Ben arrivate, o ben tornate ad alcune di voi, a nome di tutta l'amministrazione di Cuneo: sono fiero di condurre questo "city tour" perché sono un vostro grandissimo sostenitore - ha sottolineato Serale, che ha portato anche i saluti dell'assessore Cristina Clerico - . Vi trovate in una città in forte trasformazione e crescita. Negli ultimi anni abbiamo provveduto, grazie a fondi europei soprattutto, a riqualificare il centro storico e parti della città che prima non erano vissute. Molti guardano ancora a Cuneo come a una "città morta", non è così. Cuneo è una città che, se conosciuta, fa innamorare: la tranquillità e il "buon vivere" le conferiscono un appeal davvero invidiabile, e deve diventare centro primario non solo della provincia ma anche della vita delle vallate che la circondano".