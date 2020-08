Dopo Lagnasco, anche Saluzzo al centro del format TV "Santi Comuni"

Dopo la prima puntata dedicata a Lagnasco, sarà Saluzzo la nuova protagonista del mese di agosto di “Santi Comuni”, neonato format televisivo firmato dalla giornalista Renata Cantamessa e prodotto dalla società Tgevents Television - in onda su Padre Pio TV - che ogni domenica accompagna alla scoperta dei luoghi italiani dei Santi e dei talenti, comunità che dalla fede e dalla devozione traggono linfa per mantenere vive la cultura, il folclore e la biodiversità economica locale.

Uno story-telling corale tra ricordi, momenti live, interviste e testimonianze esclusive, che del borgo medievale ai piedi del Monviso valorizzerà le peculiarità con approfondimenti sulle tradizioni, il turismo religioso, l’arte, l'economia agroalimentare in chiave sostenibile e il suo importante indotto.

La trasmissione, lanciata nelle scorse settimane in orario di punta con il consenso di oltre 300 mila spettatori, domenica 9 agosto proseguirà il suo viaggio con la prima delle due puntate dedicate a Saluzzo (Cuneo): 25 minuti di approfondimenti che - in collaborazione con la diocesi di Saluzzo - racconteranno l’educazione alla bellezza, partendo dalla devozione mariana per arrivare ai progetti che sostengono il turismo lento, e altri “poli” di eccellenza quali l’alta formazione musicale, la meccanizzazione agricola, la valorizzazione dei vitigni autoctoni, infine la frutticoltura di nuova generazione rappresentata dall’economia sostenibile legata ai piccoli frutti.

La devozione mariana legata ai beni ecclesiastici del territorio culminerà infine nella presentazione emozionale della rubrica “Opere Divine” dedicata alla scoperta della Cattedrale di Maria Vergine Assunta di Saluzzo.

"A nome della Città di Saluzzo - ha commentato il sindaco Mauro Calderoni - dò il benvenuto alle telecamere e alla troupe di Padre Pio Tv, che in questi giorni è ospite della nostra Diocesi.

Grazie per aver acceso i riflettori sul nostro territorio e sulle nostre eccellenze, dall'architettura alla natura, fino alle iniziative culturali che stiamo proponendo in queste settimane.

Da sempre crediamo nel valore della condivisione e siamo un territorio accogliente: è per questo che invito il pubblico di Padre Pio Tv a venire a conoscere di persona le terre del Monviso e l'antica Capitale del Marchesato".

Un territorio dal tessuto religioso, artistico ed imprenditoriale estremamente vivo e dinamico che Santi Comuni - con la guida di Marco Dottore e Renata Cantamessa - metterà in vetrina su Padre Pio TV domenica 9 agosto (ore 13.30) sul canale 145 del digitale terrestre, sul canale 445 di TivùSat e sul canale 852 di Sky. La trasmissione verrà proposta in replica il lunedì alle 22.15, il venerdì alle 16.15 e il sabato alle 9.00. Tutte le puntate potranno essere seguite in diretta scaricando l’app Padre Pio TV o riviste sul canale Youtube Padre Pio TV.