Auto usate: perché scegliere la BMW 425 Gran coupé sport

Quando si parla di auto usate spesso si pensa alle utilitarie, del resto sono la categoria di vetture di seconda mano più scambiata nel nostro Paese. In effetti però anche in Italia sono sempre di più coloro che scelgono l’usato anche per le auto di lusso. Del resto trovare una BMW 425 Gran Coupé usata e in buono stato consente di guidare sul velluto senza dover sborsare cifre eccessive.

La sicurezza dell’usato garantito

Perché scegliere l’usato

Dove trovare le offerte

La questione è semplice, oggi le concessionarie di auto usate a Milano offrono vetture di seconda mano garantite. Stiamo parlando del fatto che, per legge, i concessionari hanno l’obbligo di garantire tutto ciò che propongono sul mercato; quindi ogni vettura di seconda mano viene prima controllata in ogni sua parte, in modo da poterne fare una descrizione dettagliata e realistica. In caso di guasto, al di fuori di quanto dichiarato sul contratto, delle riparazioni se ne dovrà occupare il concessionario. Trovare un concessionario che offre auto di lusso di seconda mano consente quindi di scegliere con la massima sicurezza, avendo la certezza di guidare un prodotto di qualità, testato e controllato.

Perché la BMW 425 Gran Coupé

Un’auto di lusso

Perfetta anche per la famiglia

Auto sportiva e grintosa, con però un’anima elegante, che la rende perfetta in ogni situazione. Dal lungo viaggio alla gita fuori porta questa BMW si comporta in modo egregio su qualsiasi terreno. Amata da chi sa che l’auto funge anche da status symbol, la BMW 425 Gran Coupé è disponibile anche concambio automatico, cosa che rende la guida ancora più piacevole anche nel traffico, ideali quindi per coloro che desiderano viaggiare comodi ogni mattina per andare al lavoro. L’ottima tenuta di strada rende questa coupé un mezzo ideale anche su terreni scoscesi o sullo sterrato, anche se non tutti la utilizzeranno in modo tanto estremo.

Trovare usato di qualità

Anche a km zero

Uno sconto elevato

Trovare una BMW 425 Gran Coupé di seconda mano consente di avere a disposizione una gran macchina, senza spendere cifre elevate. Le offerte migliori oggi le hanno i concessionari, molti dei quali presentano il proprio parco macchine anche online, sul sito aziendale. In sostanza si può scegliere l’auto direttamente da casa, in qualsiasi momento della giornata, senza dover perdere tempo per visitare tutti i concessionari della città. Un vero vantaggio per chi non ama perdere tempo inutilmente; una volta scelto il modello in rete, si può prenotare un appuntamento per vederlo dal vivo, o anche per un test drive, in completa sicurezza. Oggi le concessionarie di un certo livello lavorano spesso su appuntamento, cosa che permette anche di igienizzare il mezzo. I modelli di seconda mano offrono sconti di oltre il 30% sul prezzo di listino; trovando una BMW 425 Gran Coupé si ha la possibilità di guidare un’auto praticamente nuova, che ha già una immatricolazione alle spalle, solitamente a nome del proprietario dell’autosalone che la propone. Con uno sconto sul prezzo di listino che può arrivare al 15%.