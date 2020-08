BPER, aumentano gli utili: l’espansione nel nord-ovest servirà ad affrontare un quadro macroeconomico “in peggioramento”

L’accordo BPER-Intesa siglato a febbraio farà del gruppo romagnolo un’istituzione bancaria di rilievo in Piemonte, Lombardia e Liguria. Come ha spiegato l’amministratore delegato Alessandro Vandelli nella conferenza stampa di ieri sera, l’acquisizione di 532 filiali UBI e di 26 miliardi di euro di mutui quadruplicherà la quota di mercato del gruppo bancario nella regione.

Il mondo dei colossi finanziari italiani sta per cambiare drammaticamente, ma non solo per via dell’impatto economico della pandemia COVID. La Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (BPER) ha investito fortemente nel nord-ovest e diventerebbe ora la terza banca italiana per capitale e numero di filiali, dopo Unicredit ed Intesa San Paolo.