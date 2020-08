Ghisolfi, gemellaggio Pacchiotti - Accademia a Giaveno nel nome dell'educazione finanziaria

Trasferta in Val Sangone per il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi e per l'Accademia di educazione finanziaria. Coadiuvato dal vice Marco Buttieri e dal direttore generale avvocato Alberto Rizzo, Ghisolfi, nel ruolo di Presidente fondatore dell'Istituzione accademica inaugurata a Torino nello scorso autunno, si è recato in visita nella storica sede della Fondazione Pacchiotti, organizzazione di interesse pubblico comunale che condivide la stessa funzione educativa a vantaggio delle giovani generazioni.