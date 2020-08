Mercato dell’usato: in ripresa anche grazie alla FIAT Panda

Dopo l’ovvio ristagno dei primi mesi dell’anno, causato dal periodo di lockdown, il mercato dell’auto sta mostrando una lenta ripresa nel nostro Paese. I modelli trainanti sono quelli che da sempre svettano in tutte le classifiche, in particolare per quanto riguarda l’usato. L’italiano medio tende a prediligere le vetture utilitarie, che da sole costituiscono più della metà delle auto circolanti nel nostro Paese. La FIAT Panda è regina di tutte le classifiche, grazie alle sue potenzialità, ma anche al costo modico, che la rende un ottimo affare sotto diversi punti di vista. Anche per quanto riguarda le vetture di seconda mano la Panda è la preferita da molti, che la amano per la sua versatilità.

Adatta in tutte le situazioni

Perfetta in città

Dove trovare le offerte

La FIAT Panda è una vettura particolarmente amata dagli italiani, nella versione in restyling, ma anche per quanto riguarda i primi modelli, datati ormai varie decine di anni. Le motivazioni che spingono gli italiani a prediligere la Panda sono varie, a partire dal costo abbastanza economico. Visto che ogni anno la Panda è scelta da numerosi italiani, è poi possibile ritrovarne diverse versioni anche tra le vetture usate. In qualsiasi concessionaria di auto usate a Milano è quindi possibile trovare varie offerte di FIAT Panda, non solo tra l’usato, ma anche tra le proposte a chilometro zero. Stiamo parlando per altro di quella che può essere definita la city car per eccellenza, disponibile nei colori moda, con motorizzazioni adatte anche a chi percorre qualche km in più, con un aspetto compatto ma generoso. Il bagagliaio è perfetto anche per la spesa della famiglia, gli interni offrono 4 posti comodi, anche inserendo un seggiolino per bambini sui sedili posteriori. Per l’utilizzo classico che si fa di un’utilitaria possiamo dire che è l’auto dei sogni.

Un’offerta sull’usato

Cosa propongono i concessionari

Anche a km zero

Per altro, proprio grazie all’amore che gli italiani hanno per la FIAT Panda , è molto facile trovarne un modello usato presso un concessionario. Conviene ricordare che oggi queste offerte sono disponibili anche online, sui siti dei singoli autosaloni; in questo modo trovare la Panda dei sogni è molto più semplice e lo si può fare anche quando i negozi sono chiusi. In seguito sarà possibile contattare il concessionario per prenotare un test drive, da svolgere in completa sicurezza. È importante anche notare che le proposte dei concessionari offrono esclusivamente usato garantito, per un minimo di 12 mesi; questo significa che qualsiasi disconformità rispetto all’offerta prescelta sarà a carico del concessionario stesso. Oltre all’usato garantito sono spesso disponibili anche FIAT Panda in versione a km zero; in parole povere significa che la vettura ha già subito un’immatricolazione, ma che di fatto non ha mai circolato su strada. Le auto a km zero sono quindi nuove, ma offerte come usate a causa della precedente immatricolazione; basta questo per abbassare il prezzo di circa il 10-15%, con in più il vantaggio di avere l’auto in pronta consegna.