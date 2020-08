Un agosto in compagnia del ristorante AMAE di Cuneo

“In questo periodo abbiamo aggiornato il nostro menu estivo andando a porre particolare attenzione ad uno dei nostri antipasti di maggior successo: il vitello tonnato. Questo viene servito in chiave moderna con maionese fatta in casa e in forma più classica con le uova sode oltre ai classici ingredienti quali il tonno, le acciughe e i capperi” – ci racconta Nicolò.

Prosegue Giulia: “…i clienti potranno deliziarsi con gli ortaggi di nostra produzione in quanto il nostro orto mette a disposizione molte verdure biologiche a km0”.

Al Ristorante AMAE si utilizzano prodotti locali e di stagione al fine di poter offrire portate con ingredienti di ottima qualità. In cucina Nicolò utilizza la cottura delle portate a bassa temperatura: si tratta di una tecnica che consiste nel cuocere gli alimenti in modo costante a basse temperature. Le verdure non perdono i succhi e i principi nutritivi e le carni sono più tenere e sugose: il risultato è qualcosa che merita di essere provato.

Il pane e la pasta all’uovo fatta in casa sono delle specialità su cui Giulia e Nicolò hanno stupito positivamente tutti i loro clienti. In più i dolci del ristorante AMAE freschissimi e fatti in casa.

La carta vini è stata rivista e ampliata con l’inserimento di nuove etichette provenienti da aziende vinicole poco conosciute ma di assoluta qualità.

Il ristorante AMAE si trova nel centro storico di Cuneo, in via Roma 31, all’interno di un cortile di un bellissimo palazzo storico che risale ai primi del 1600 ed è aperto a cena il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 19.30 – 22.30; la domenica è aperto anche a pranzo con orario 12–14. Mercoledì è il giorno di chiusura.

Per maggiori informazioni chiamare il 345-7042389 oppure inviare una e-mail a ristoranteamae@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/AmaeRistorante/

Instagram: https://www.instagram.com/amae_ristorante/