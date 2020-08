Alba Cheer: i Titans preparano la nuova stagione con due settimane di camp

Gli atleti di Alba Cheer hanno tutte le intenzioni di farsi trovare preparati alla ripresa degli allenamenti e dell'attività della nuova stagione sportiva.

Dal 17 al 28 agosto, quindi, la Palestra Titans propone due settimane di allenamenti intensivi: da lunedì a venerdì per cinque ore al giorno, alternando tecnica stunt e tumbling a lavoro atletico e momenti di gruppo. Non mancherà, a metà settimana, una giornata in piscina per godere di un po' di relax.

Queste due settimane sono aperte agli atleti mini, peewee e junior (5-14 anni), e potranno parteciparvi anche i non tesserati Alba Cheer previa iscrizione regolare alla Palestra Titans.

Tutte le info allo 0173061788.