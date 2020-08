Volley A2/F: Presentata ufficialmente la nuova Lpm Bam Mondovì! E’ un Puma pronto a stupire! (VIDEO)

Ventiquattrore dopo aver iniziato la propria preparazione in vista del nuovo campionato di A2 Femminile, la Lpm Bam Mondovì è stata ufficialmente presentata a stampa, sponsor e autorità. Una cerimonia “intima e ristretta” a causa delle norme anti assembramento imposte dai protocolli in tema di coronavirus. Alcuni "irriducibili" tifosi, tuttavia, anche se a debita distanza, hanno fatto sentire tutto il calore con cori e tamburi. La presentazione si è svolta nella quiete dell’Hotel Commercio di Roccaforte Mondovì.

Presente anche il sindaco di Mondovì Paolo Adriano. Una per una le ragazze sono state presentate dalla presidente Alessandra Fissolo e dal Ds Paolo Borello. Applausi per tutte le protagoniste e ovviamente anche per lo staff tecnico capeggiato dal coach Davide Delmati, che così ha iniziato la sua quarta stagione consecutiva alla guida del Puma. Di seguito vi proponiamo il commento del Tecnico milanese: