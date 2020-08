Volley A2/F - Presentazione Lpm Bam Mondovì. Marta Brancaleoni (Bam): "Felici di essere ancora tra i main sponsor del Puma" (VIDEO)

Presentazione ufficiale della Lpm Bam Mondovì 2020/2021. Il Puma oggi si è presentato alla stampa con tanti volti nuovi e qualche conferma. La presidente Alessandra Fissolo ha colto l'occasione per ringraziare i principali sponsor (alcuni presenti) come Lpm, Bam, Ipercoop, Acqua S. Bernardo, Vincenzo Pilone, Mc Donald,Bus Company, Egea e altri ancora. Per la Banca Alpi Marittime, che insieme alla Lpm, è il main sponsor del Puma, era presente per l'occasione Marta Brancaleoni, responsabile Nucleo Eventi: