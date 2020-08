Volley: Pubblicato il calendario di A2 maschile! Esordio casalingo per il Vbc Mondovì...il Cuneo riparte da Bergamo

La Lega Volley ha reso noto il calendario di regular season di serie A2 Credem di volley maschile stagione 2020/2021. Partiamo subito dalla notizia più attesa dai tifosi della provincia di Cuneo: la data del derby tra Mondovì e Cuneo! Ebbene bisognerà attendere proprio l'ultima giornata di regular season prima di assistere all'attesissima sfida tra il Mondovì di Barbiero e il Cuneo di Serniotti.

Primo round del derby al PalaManera previsto per il 27 dicembre e ritorno al Pala Ubi di Cuneo il 21 marzo. Facciamo un passo indietro e vediamo quale sarà l'esordio nelle prime 2 giornate di campionato per le due squadre cuneesi. Il Vbc Mondovì farà il suo esordio in casa contro i pugliesi del Bcc Castellana Grotte, mentre nella seconda giornata renderà visita agli abruzzesi dell'Ortona. Il Cuneo, invece, inizierà il suo campionato in trasferta sul terreno di Bergamo e nella seconda giornata ospiterà il Siena.