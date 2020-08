Lagnasco, cinema all'aperto nei giovedì d'agosto: si parte stasera con "Il Re Leone"

La proposta è del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lagnasco, che ha trovato, come di consueto, la fondamentale collaborazione della Pro Loco e del Gruppo Avengers, che anche per l'estate 2020 propone il cinema all'aperto nell'area festeggiamenti dei Castelli Tapparelli.

- giovedì 13 agosto: Wonder

- giovedì 27 agosto: Un boss in salotto

L'inizio dei film è in programma alle 21,30; l'accesso all'area inizierà alle ore 21, per consentire l'applicazione di tutte le misure di prevenzione previste per il Covid.