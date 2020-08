Il grazie di una lettrice francese ai carabinieri di Savigliano

Per ore non ho più avuto contatti con mio marito, e preoccupata ho deciso di chiamare il numero di emergenza del Consolato Bulgaro in Italia, una chiamata che non avrei mai voluto fare. Ho potuto apprendere così del decesso di mio marito, avvenuto in Piemonte, in provincia di Cuneo. Distrutta e ancora con un filo di speranza ho chiamato una mia cugina che abita in Italia: dopo averle spiegato cosa era accaduto le ho chiesto di poter effettuare tutte le verifiche, e lei è riuscita ad avere un'ulteriore conferma mettendosi in contatto con i carabinieri di Savigliano.