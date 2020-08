A Pietraporzio, terminati i lavori di restauro della Chiesa di Maria Vergine Assunta di Pontebernardo

Il progetto “Un patrimonio di comunità” - finanziato dalla Fondazione CRC nell'ambito del bando Patrimonio culturale 2019 e che vede come capofila la Parrocchia di Maria Vergine Assunta di Pontebernardo (Pietraporzio) e come partner il Comune di Pietraporzio, l'associazione culturale noau | officina culturale, l'Istituto comprensivo "Lalla Romano" di Demonte, l'Ecomuseo della Pastorizia con l'Unione Montana Valle Stura e il Rotary Club di Cuneo Alpi del Mare - si avvia alla conclusione.

Il progetto ha avuto un duplice obiettivo: da un lato il restauro di tre opere situate nella chiesa della borgata di Pontebernardo, dall’altro la valorizzazione di queste opere e del patrimonio storico-culturale-artistico.

Per ciò che riguarda il primo obiettivo, le tre opere oggetto di restauro, realizzato da Nelson Restauri Srl di Torino, e che sono “ritornate a casa” nella chiesa della borgata alpina nel mese di giugno sono: la Madonna con Bambino (scultura lignea - XV secolo), l'Incoronazione di Maria e Santi (olio su tela - XVII secolo) e la pala del Suffragio ad opera di Lorenzo Gastaldi (olio su tela - XVII secolo).

Questo lavoro di restauro è stato accompagnato da un’attività di formazione e valorizzazione dedicata agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Demonte, un’azione che aveva come obiettivo principale la restituzione di un pezzo di storia comune della Valle Stura, fornendo ai giovanissimi gli strumenti e le basi per poter comprendere le azioni necessarie atte alla tutela del patrimonio che li circonda. E’ stato così attuato un percorso di sensibilizzazione sul tema del restauro e della conservazione attraverso tre incontri presso la scuola (uno dedicato alla presentazione del patrimonio culturale della valle e gli altri due dedicati al restauro) ed un viaggio di istruzione presso la sede torinese di Nelson Restauri allo scopo di seguire il lavoro in itinere sulle opere.

Ultimo atto di questo progetto sarà la presentazione alla popolazione ed agli interessati dei risultati del progetto. Sabato 15 agosto a partire dalle 17.30 presso la Chiesa di Maria Vergine Assunta, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di Pontebernardo, il dott. Nelson Lozano, restauratore di Beni Culturali e direttore tecnico dell'azienda, presenterà infatti le opere ed il lavoro di restauro, anche attraverso la proiezione delle fasi di lavorazione. Alla presentazione seguirà un rinfresco accompagnato dall’animazione musicale, il tutto in conformità con le normative sanitarie vigenti, in quello che per la popolazione della piccola borgata di Pontebernardo rappresenta un momento significativo per il recupero di tre beni del territorio a cui sono particolarmente legati.