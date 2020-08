Alba: le modifiche ai mercati del sabato e venerdì modificano la viabilità cittadina

Il mercato cittadino del sabato questa settimana sarà di nuovo organizzato nell’area dell’ex tribunale tra piazza Sarti, corso Torino e piazzetta Bubbio. La postazione è stata scelta in sinergia con gli ambulanti e le associazioni di categoria. Intanto, prosegue anche il confronto sul futuro del mercato una volta conclusa l’emergenza sanitaria per cercare di conciliare la sua presenza nel centro storico con le esigenze di sicurezza.

“Ci auguriamo – dice l’assessore al Commercio Marco Marcarino – di trovare prima possibile una soluzione post Covid che possa soddisfare tutti, gli ambulanti che come tutti i lavoratori hanno affrontato e stanno affrontando mesi difficili, ma anche cittadini e utenti che hanno diritto a un mercato sicuro e fruibile”.

Informiamo i nostri lettori che, visto lo spostamento del mercato settimanale del sabato in piazza Sarti e la necessità di distanziare i banchi del mercato del venerdì in corso Europa, sono istituiti fino a fine emergenza Covid-19: il divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, in piazza Sarti e corso Torino (controviale lato ex Tribunale) il sabato dalle ore 5.30 alle ore 15 ed in via S. Pio V (3 stalli di sosta a partire da corso Europa) il venerdì dalle ore 5.30 alle ore 15.

È previsto il doppio senso di circolazione veicolare in via S. Pio V, il venerdì dalle ore 5.30 alle ore 15, per residenti e autorizzati.