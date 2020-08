Aperto per tutto il mese di agosto l'infopoint di Paesana

Rimarrà aperto per tutto il mese di agosto, a Paesana, l'infopoint, punto di informazione ed accoglienza turistica sito in piazza Vittorio Veneto, in pieno centro paese.

L'infopoint va ad aggiungersi all'ufficio turistico presente, tutto l'anno, nella sede dell'Unione montana dei Comuni del Monviso. Proprio l'Unione copre le spese di gestione dell'infopoint, affidata ai giovani Lila Alberto ed Edoardo Sobrà.

Gli orari

L'ufficio rimarrà aperto dal martedì alla domenica. Ecco gli orari: martedì 10-12 e 15.30-18.30; mercoledì 10-12; giovedì 10-12 e 15.30-18.30; venerdì 9-12 e 15.30-18.30; sabato 9-12 e 15-17; domenica 9-12.

Per qualsiasi informazione è possibile anche scrivere un'email a infopaesana@gmail.com.