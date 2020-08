Bra: cinema sotto le stelle, arrivano “Dolittle” e “L’ufficiale e la spia”

Ultimi appuntamenti del cinema estivo sotto le stelle a Bra, apprezzata rassegna inserita nel cartellone degli eventi “Estate al Belvedere” che, tutti i lunedì e giovedì fino a fine agosto, propone pellicole d’autore della suggestiva location dei Giardini della Rocca.

Lunedì 10 agosto 2020, torna protagonista il cinema italiano con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. I posti per assistere al film, che ha ricevuto 9 nomination ai Nastri d’argento, sono esauriti.

Ci sono ancora posti disponibili per giovedì 13, quando andrà il scena “Dolittle”, interpretato da Robert Downey Jr., un veterinario particolarmente eccentrico che, vedovo, si ritrova a vivere totalmente da solo nella propria tenuta, con i suoi animali esotici quali unici compagni delle sue giornate. Un gorilla molto ansioso (Rami Malek), un’oca sempre entusiasta (Octavia Spencer), uno struzzo indifferente a tutto e tutti (Kumail Nanjian), un pappagallo molto cocciuto (Emma Thompson) e un orso polare sempre ottimista (John Cena), tutti con un’incredibile caratteristica: il dono della parola.

Aperte le prenotazioni anche per “L’ufficiale e la spia” (lunedì 17 agosto), perfetto thriller di Roman Polanski premiato alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, al Cesar e ai Lumiere Awards che racconta le indagini del tenente colonnello Georges Picquart, volte a far luce sul cosiddetto “affare Dreyfus”.

Per prenotare i biglietti è necessario chiamare l’ufficio Turismo del Comune al 0172.430185. Da lunedì 10 sarà possibile confermare il proprio posto anche per il recupero della proiezione del pluripremiato “Jocker” di Todd Philips, precedentemente annullato per maltempo e riprogrammato nella serata di giovedì 20 agosto.

Le proiezioni iniziano alle 21,30. Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della raccolta solidale #IoAiutoBra