Cervasca: via al progetto EmergenzaCasa 9

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cervasca, la Caritas Diocesana e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, promuove il progetto “EmergenzaCasa 9” per sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso.

- CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda i conduttori intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, e che siano in possesso dei requisiti qui di seguito riportati:

. nucleo familiare (di diritto o di fatto), anche monoparentale, con uno o più figli o parenti a carico oltre eventualmente al coniuge, in situazione di temporanea difficoltà economica;

. risiedere in alloggio concesso in locazione da parte di soggetto privato e non in abitazione appartenente all’edilizia pubblica residenziale;

. non essere legati con il proprietario contraente da vincoli di parentela diretta di primo o secondo grado;

. risiedere nel Comune di Cervasca;

. non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, , A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;

. non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza;

. essere in possesso di I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale a euro 16 mila;

. non aver percepito il contributo nell’ambito delle due precedenti edizioni del progetto: “EmergenzaCasa 7 – edizione 2018” e “EmergenzaCasa 8 – edizione 2019”;

- PRIORITÀ

Sarà assegnata ai nuclei familiari con una storia occupazionale precaria e insufficiente per il mantenimento del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassa-integrazione o di cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui dovessero versare uno o più componenti del nucleo familiare anche in relazione alle conseguenze della crisi sanitaria.

- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

. contratto di locazione registrato;

. documentazione inerente le eventuali spese condominiali correnti (obbligatoria per chi risiede in un condominio);

. CUD 2020 - redditi 2019 (per i lavoratori dipendenti) o MODELLO UNICO 2020 – redditi 2019, relativi a tutti i percettori di reddito del nucleo familiare;

. (a discrezione del Comune l’accettazione dell’autocertificazione del dato) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

. titolo di soggiorno in corso di validità (obbligatorio per cittadini extracomunitari).

- MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata al Comune di CERVASCA, presso l’Ufficio Assistenza in via Roma n. 34 dal 3 agosto e fino al 30 ottobre, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il pomeriggio del lunedì dalle ore 15 alle ore 17.

L’eventuale erogazione del contributo avverrà, a cura del Comune, previa selezione a opera della Commissione locale per l’emergenza abitativa, appositamente costituita e incaricata di valutare la situazione dei nuclei familiari richiedenti sulla base di prestabiliti criteri, che si riunirà nel mese di novembre 2020. La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le domande presentate e non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

Attenzione: verrà considerato elemento negativo da parte delle Commissioni locali il mancato pagamento delle rate di affitto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente informativa.

- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, fino ad un massimo di euro 1.700, verrà erogato a favore dei proprietari che sottoscriveranno apposito Patto di Solidarietà, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto. L’erogazione del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili.

- INFORMAZIONI