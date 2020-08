Cuneo, firmata la convenzione per Villa Sarah: al Comune oltre 29.000 metri quadri di area verde

“Con la firma di oggi si chiude un iter urbanistico che ha tenuto banco in città per decenni - commenta l’Assessore all’Urbanistica Luca Serale - . Oggi la nostra città acquisisce a patrimonio pubblico un’immensa area verde, da molti già ritenuta della collettività ma che in realtà fino ad ora era privata. Inutile sottolineare che ci troviamo in uno dei posti più belli di Cuneo, con una vista esclusiva sulle montagne che fanno da corollario al capoluogo. Un nuovo spazio per i cuneesi e che si dovrà valorizzare sempre di più, considerando anche la presenza all’interno del parco di un immobile di pregio come Villa Luchino”.