Cuneo, via al bando di gestione dell'ex-frigo militare: Fondazione CRC e Comune pronti a creare il nuovo polo culturale della città

Aperto a soggetti giuridici pubblici e privati, non profit e for profit, anche in rete tra loro con capofila avente sede operativa all’interno della Regione Piemonte, il bando punta a individuare n gestore per il futuro polo culturale nel cuore del centro storico di Cuneo, che dovrà dedicarsi all’ideazione, alla promozione e gestione di attività culturali, alla creazione di nuove sinergie e al coinvolgimento del pubblico, con l’obiettivo di trasformare uno spazio dismesso in un luogo di riferimento per la comunità. L'affidamento è previsto per una durata di 7 anni (rinnovabili) a partire dal 2022.