Il tenore Davide Pastorino si esibirà sul palco di piazza Castello a Fossano

Lunedì 10 agosto a Fossano (CN), sul palco della prestigiosa piazza Castello, dove nel mese di agosto si esibiranno Le Vibrazioni, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini, grande appuntamento con il tenore Nolese Davide Pastorino.

Il concerto, impreziosito dalla presenza dell'Alter Echo String Quartet, quartetto d'archi femminile con cui collaborano Andrea Bocelli e Andrea Morricone e che vanta collaborazioni importanti con nomi come Sting, Renga, Facchinetti, Biondi e Allevi, accompagnerà per l'occasione Pastorino per rendere omaggio al Maestro Morricone, recentemente scomparso.

Davide Pastorino intraprende l'attività concertistica nel 2014, momento segnato dall'incontro professionale con il M. Marco Grasso (direttore d'orchestra di Bianca Atzei, Sanremo 2017). Con lui realizza a Sofia, in Bulgaria, accompagnato dalla prestigiosa Orchestra Sif309 (una tra le prime al mondo), la sua prima opera discografica, intitolata "Animo Guerriero", album di brani inediti composti per mettere in risalto le sue peculiarità vocali.

Di livello i suoi spettacoli in Italia e gli ospiti dei suoi concerti, tra i quali ricordiamo il mago Gabriele Gentile, il cabarettista Renzo Sinacori, Silvio Pozzoli e Moreno Ferrara (coristi del celebre festival di Sanremo), il maestro di chitarra classica Riccardo Pampararo, Chantal "Chanty" Saroldi (Sanremo Giovani 2015), Michel Mallory, paroliere del grande Johnny Hallyday e di Sylvie Vartan.

Appuntamento da non perdere, quindi, lunedì 10 agosto in piazza Castello a Fossano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e prenotazione online, link: https://www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/122.