Marco Buttieri unico piemontese nel Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati

Marco Buttieri , 43 anni, geometra libero professionista di Savigliano è l’unico piemontese chiamato a far parte dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati della Commissione Nazionale “Amministrazione Condominiale”. Sono una ventina i componenti di questo organismo che ha sede a Roma in piazza Colonna, rinnovato a metà luglio. A darne comunicazione è stato il presidente nazionale del Collegio Geometri, Maurizio Savoncelli.

Così Buttieri commenta il prestigioso incarico: “Sono lusingato di poter rappresentare il Collegio Geometri di Cuneo in una commissione nazionale. Ringrazio, in particolare, il presidente di Cuneo Franco Drocco e il consigliere nazionale Livio Spinelli per la stima dimostratami e per il sostegno alla candidatura. Il tema delle amministrazioni condominiali, anche alla luce delle ultime riforme – aggiunge Buttieri -, sta diventando ogni giorno più complesso e comporta crescenti responsabilità. Una delle priorità – considera ancora il geometra saviglianese - sarà lavorare sulla formazione, pilastro fondamentale per la crescita professionale”.