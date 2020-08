Scuole di montagna: dalla Regione il rinnovo ai contributi per mantenimento e sviluppo

La Regione Piemonte sostiene con convinzione il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani anche per l’anno 2020-2021.

Come annuncia il vicepresidente e assessore alla Montagna, la Giunta ha deciso la predisposizione di un bando per la concessione di contributi per complessivi 300.000 euro.