Cuneo, interventi della polizia per alcuni litigi: sedata una violenta discussione in un condominio di corso Brunet

Il primo è avvenuto in un condominio di corso Brunet e ha visto coinvolte tre persone - due fratelli abitanti al terzo e quarto piano, e un altro uomo del terzo piano - , tutte di età compresa tra i 30 e i 40 anni. I due fratelli, disturbati dal volume troppo elevato del televisore del terzo uomo, dopo aver manifestato il fastidio battendo sul muro e sul pavimento sono scesi e sono andati a bussare direttamente alla sua abitazione: quando questi ha aperto, è iniziato il violento litigio, che ha finito per infastidire l'intero palazzo.

Il secondo intervento, invece, ha visto coinvolti tre giovani - una coppia e un loro amico - classe 1998-2000, in quello che nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto è iniziato come un litigio tra innamorati lungo Viale degli Angeli: la polizia è intervenuta in via Bassignana, mettendo fine all'alterco.