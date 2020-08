Riduzione parlamentari, Ghisolfi: "Il referendum c'è, ma nessuno ne parla!" (VIDEO)

Una premessa su tutte: il 20 e 21 settembre si voterà per la riforma costituzionale che introduce la riduzione del numero dei parlamentari, ma nessuno - a partire dai diretti interessati - ne parla, perché i primi a cercare una rielezione sono loro stessi, e in tale funzione stanno aumentando a dismisura nei due rami del Parlamento i "cambi di casacca" dettati da crisi non "di coscienza" ma "di poltrona" per la paura di non ottenere la riconferma dal partito attuale.