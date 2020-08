Bra: la magia della multivisione per il Ferragosto in città

Bra punta sulla cultura e sull’intrattenimento di qualità per il Ferragosto in città. Ormai tradizionale appuntamento di metà agosto, sabato 15 alle 21.30 ai Giardini del Belvedere andrà in scena lo spettacolo della Multivisione. Una serata che guiderà i partecipanti in un coinvolgente viaggio tra le emozioni, attraverso immagini che spaziano tra natura, colori, dettagli, paesaggi vicini e lontani catturati dai fotografi e sapientemente accostati a note e suoni dagli autori della multivisione A.I.D.A.M.A.