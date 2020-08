Limone Piemonte: tutti gli eventi di Ferragosto

La settimana di Ferragosto a Limone si preannuncia ricca di appuntamenti, tra escursioni in bici, trekking sui sentieri montani, visite culturali e laboratori didattico-creativi.

Lunedì 10 agosto un nuovo incontro della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell'arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico: 0171/925281.

A Limonetto, invece, alle 21 la Proloco organizza il “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione del film d'animazione Disney Pixar “Il viaggio di Arlo”.

Martedì 11 agosto i bar e i ristoranti del centro storico ospiteranno la rassegna “Vini e fisarmoniche”, con degustazione di numerose etichette delle Langhe e accompagnamento di musica occitana.

Mercoledì 12 agosto l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso guiderà i bambini e le loro famiglie in un’escursione sul pian Madoro alla scoperta dei caprioli. Un’occasione per passeggiare nei boschi, magari incrociando qualche esemplare di questi simpatici animali, e per imparare qualche curiosità su di loro: dalle caratteristiche fisiche all’habitat, dall'alimentazione alla vita sociale, fino ad esplorare il loro rapporto con l’uomo. Ritrovo alle 9.30 davanti alla chiesa di Limonetto. Il percorso prevede una durata di un’ora e mezza, con un dislivello di circa 300 metri. Al ritorno, i bambini potranno fermarsi nel centro di Limonetto per giocare, disegnare, colorare, con merenda offerta dalla Pro Loco. Escursione gratuita per i bambini. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico 0171/925281 o telefonando al 349/4719727.

Sempre mercoledì 12 agosto, dalle 15 alle 18 presso il tendone allestito al Piazzale Nord ci sarà il terzo incontro dell'estate dedicato al laboratorio di cesteria. Un'opportunità per grandi e piccini per cimentarsi nella realizzazione degli oggetti più disparati utilizzando le antiche tecniche dell'intreccio sotto la guida esperta di Esteve Anghilante. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (tel. 0171/925281).

Alle 17, invece, gli appassionati delle due ruote potranno partecipare al workshop di meccanica con aperibike organizzato da Zone Sport, in via Roma 71. Info: 0171/929288. L'incontro si ripeterà anche giovedì 13 e venerdì 14 agosto, sempre alle 17.

La serata di mercoledì 12 agosto vedrà esibirsi nel Piazzale Boccaccio la regina del rock italiano Irene Grandi, che porterà sul palco le canzoni più famose della sua lunga carriera, celebrata con il disco “Grandissimo”. Un concerto gratuito imperdibile realizzato grazie al sostegno della Fondazione Crt. Il concerto avrà inizio alle 21.30. Apertura cancelli prevista per le 19. Prenotazioni sul sito www.animafestival.it o presso l’Ufficio turistico di Limone (0171/925281).

Giovedì 13 agosto il geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo accompagnerà gli escursionisti in un nuovo itinerario alla scoperta della storia geologica di Limone. Una camminata nella zona dei Forti del Colle di Tenda, non impegnativa e aperta a tutti i desiderosi di conoscere ed esplorare la storia della conformazione del territorio. Info: Ufficio turistico (0171/925281).

In serata, alle 21.30 Enrico Collo propone “Guardiamo le stelle”: un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei miti legati all’astronomia e alle costellazioni del cielo estivo. Parcheggio presso lo Chalet Le Marmotte. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171/925281).

Alle 21 a Limonetto, invece, giochi, animazione e intrattenimento per i più piccoli con il Mago Rosetto.

Venerdì 14 agosto la parrocchia di Limone propone un’escursione “Sursum corda” da Limonetto alla cima del Bec Baral. Partenza alle 7.30, messa alle 10.30.

Il pomeriggio di venerdì propone numerose attività. Dalle 14.30 alle 17 ci sarà l'incontro settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 agosto presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171/92319 - info@scuolascilimone.it).

Dalle 15 alle 17, invece, si terrà il consueto appuntamento settimanale dedicato ad approfondire la storia e la cultura limonese. Una visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171/925281).

Dalle 15.30 alle 16.30, il Piazzale Nord ospiterà il quarto appuntamento della rassegna “Play Time” del Museo dello Sci Agostino Bottero a cura de La Fabbrica dei Suoni. “AAA cerco il mio mestiere” è il titolo del workshop dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno addentrarsi in un viaggio alla (ri)scoperta dei vari mestieri, alcuni anche un po’ dimenticati, con suoni, ritmi, canti e danze. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (tel. 0171/925281).

Da non perdere, poi, l’Aperitivo per aria: dalle 18 si potranno gustare a bordo della Telecabina Severino Bottero i piatti tipici preparati dallo chef dell’Osteria Il Bagatto, accompagnati da una selezione di etichette a cura della Banca del Vino di Pollenzo. Info: 0171/1670036 – prenotazioni@alpitaliane.it.

Per il Ferragosto torna al Piazzale Nord il drive-in, il cinema all'aperto da guardare comodamente dai sedili della propria auto. Alle 21.30 di sabato 15 agosto ci si potrà gustare la pellicola “Pulp Fiction”, diventato un classico della cinematografia. L’appuntamento con il drive-in si ripeterà anche domenica 16 agosto, con la proiezione della commedia “Grand Budapest Hotel”. Ritiro cuffie e assegnazione parcheggio alle 16 del giorno della proiezione presso il tendone al Piazzale Nord.

Domenica 16 agosto alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà un concerto spirituale di organo e voce.