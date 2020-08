Milano-Sanremo, tutto pronto: ecco i team al via

Ci saranno 27 squadre di 6 corridori ciascuna, 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 6 "wild card" alla partenza della 111^ edizione della Milano_Sanremo in programma per sabato 8 agosto.

Tra i nomi di spicco i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016 e fresco vincitore della Milano-Torino presented by EOLO) e Alexander Kristoff (2014). Fernando Gaviria, Wout van Aert (vincitore della Strade Bianche EOLO sabato e terzo alla Milano-Torino presented by EOLO), Caleb Ewan (secondo alla Milano-Torino presented by EOLO), Peter Sagan, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Michael Woods, Sam Bennett e Mathieu van der Poel completano la rosa dei favoriti della vigilia.



- UCI WORLDTEAMS

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)



- AVENTI DIRITTO

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)

CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL)

- WILD CARD

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)

ALPECIN - FENIX (BEL)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

GAZPROM - RUSVELO (RUS)

TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)